Mercato : Révolution à l’OM, De Zerbi lance un appel !

Les supporters de l’OM espéraient pouvoir tenir tête au PSG le week-end dernier, mais il n’y a pas eu match entre les deux clubs rivaux (0-3). Une semaine plus tard, les hommes de Roberto De Zerbi ont parfaitement réagi avec une victoire contre le FC Nantes (2-1). Après la rencontre, l’entraîneur phocéen a tenu à envoyer un message concernant le nouveau projet mis en place.

Avec douze recrues et un nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille a changé de visage cet été après une saison cauchemardesque sur tous les plans. Le club se veut aujourd’hui ambitieux et les attentes sont grandes avec les présences de Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot ou encore Mason Greenwood dans l’effectif, mais la claque reçue face au PSG (0-3) le week-end dernier au Vélodrome a jeté un froid. Alors que l’OM s’est bien repris sur la pelouse de Nantes (2-1) dimanche, Roberto De Zerbi a lancé un message fort au peuple marseillais en rappelant la naissance d’un nouveau projet.

« On essaie de construire quelque chose »

« Mes joueurs sont en grande partie nouveaux. On savait ce qui nous attendait, on essaie de construire quelque chose, une équipe forte, on a baissé la masse salariale... Alors, ce n'est pas parfait au Vélodrome, ça nous affecte beaucoup car on voudrait évidemment avoir de la continuité à domicile et la défaite contre le PSG a été très dure, les joueurs en ont énormément souffert. Mais soit on construit, soit on s'arrête sur un match », confie De Zerbi, rapporté par L’Équipe.

« N'oublions pas que cet OM est né il y a trois mois »

« On n'est pas encore au niveau espéré, il faut avoir plus de résultats au Vélodrome, plus de personnalité, mais on est deuxièmes, après énormément de changements, poursuit De Zerbi. Je m'adresse aux gens de Marseille : cette équipe est composée de gens bien, qui ont souffert de la défaite, et ça m'attriste quand les gens quittent le stade à la mi-temps. Mais n'oublions pas que cet OM est né il y a trois mois. »