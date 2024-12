OM: Une légende de retour, son clan vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si Botafogo, présidé par John Textor, a marqué les esprits en remportant le championnat brésilien, Vasco de Gama a vécu cette saison dans l’anonymat. A l’image de son équipe, Dimitri Payet est apparu emprunté. Mais à 38 ans, le vétéran n’a pas l’intention de clore son chapitre brésilien sur cet exercice sans émotion.

Stop ou encore ? A 38 ans, Dimitri Payet n’a plus rien à prouver sur un terrain de football. Mais au Brésil, l’ancien international français a retrouvé le plaisir de jouer, et pour lui, ça veut dire beaucoup, surtout après une séparation difficile avec l’OM. Des émotions, le joueur en a connu peu cette saison. Son équipe Vasco de Gama a traversé une saison délicate, conclue par une dixième place au classement. Pour Payet, l’aventure ne peut se terminer sur un résultat aussi décevant.

La date de son départ annoncée ?

Contacté par le quotidien L’Equipe, un proche du Réunionnais a confirmé que le joueur allait bien respecter son contrat jusqu’au bout : « Le club progresse et Dimitri aspire à travailler main dans la main avec le Vasco. Il est motivé. Il vise plus haut et veut aider le club à grandir. » Autrement dit, Payet ira au terme de son bail, soit jusqu’en juin 2025. Ensuite, le temps sera venu pour le milieu offensif de retourner à l’OM.

« C’est signé »

Comme l’avait annoncé le joueur, un deal a été conclu avec Pablo Longoria il y a plusieurs mois. Cet accord dispose que Payet prendra place dans l’organigramme marseillais dans un rôle qui reste, toutefois, à définir. « C’est très clair, il y aura un retour au club, après on parlera des détails. C’est signé, je veux aider, je veux être utile. Ma dernière saison (à l’OM) a été difficile personnellement. En tant que capitaine, j’ai fait ce que je devais faire : un capitaine doit penser aux autres avant lui-même. J’ai pris soin des autres. Il y aura un retour au club, après, on discutera plus des détails » avait-il confié en novembre dernier. Mais avant, il lui reste à écrire un dernier chapitre au pays du beau jeu.