Mercato : L’OM va provoquer un départ XXL à l’ASSE ?

Prolongé automatiquement à la fin de la saison dernière, Olivier Dall'Oglio n'imaginait certainement pas vivre des débuts aussi compliqués en Ligue 1. L'ASSE peine à enchaîner les victoires et pointe à une inquiétante 16ème place. En coulisses, son avenir fait l'objet de nombreuses discussions. Les prochaines semaines risquent bien d'être décisives.

A l’approche des fêtes de fin d’année, Olivier Dall’Oglio espère être récompensé. «Le Père Noël, je ne l’ai pas vu encore. Mais je crois au Père Noël, j’espère qu’il va passer cette année! Je suis très exigeant sur les cadeaux. Après, c’est lui qui décide J’ai fait une longue lettre! C’est essentiel (que le Père Noël passe). Ce n’est que mon avis, mais je pense que oui » avait confié le coach de l’ASSE, interpellant par la même occasion ses dirigeants sur le prochain mercato d’hiver. Mais le technicien va devoir rajouter un nouveau souhait à sa liste, celui de rester sur le banc stéphanois jusqu’à la fin de la saison. Car pour l’heure, sa situation est plus qu’incertaine.

Un malaise annoncé avec l'entraîneur ?

Battu par l’OM ce dimanche, Olivier Dall’Oglio serait sur la sellette selon les informations de Peuple-Vert. Ses choix tactiques, comme celui de titulariser Pierre Cornud, n’ont pas été payants. La recrue stéphanoise a plombé son équipe en offrant un penalty à Mason Greenwood, mais aussi en déstabilisant Benjamin Bouchouari et Pierre Ekwah. « On essaye d'appliquer ce que le coach nous demande, on sait qu'on doit faire mieux. Notamment dans le jeu. Mais défendre tout le match, c’est très difficile » a confié un Ibrahim Sissoko agacé.

Deux matchs pour sauver sa peau

De là à voir une première facture entre l’entraîneur et ses joueurs, il n’y a qu’un pas. En tout cas, Dall’Oglio va vite devoir se reprendre. Car selon le média, les dirigeants de l’ASSE attendent une réaction rapide. Selon Peuple-Vert, les deux prochaines rencontres, face à Toulouse en championnat et à l’OM en Coupe de France, seront décisives..