ASSE : Le mercato pointé du doigt par l'entraîneur ?

Avec onze petits buts marqués, l'ASSE est la pire attaque de Ligue 1 à égalité avec Le Havre. Pourtant, les Verts ont cassé leur tirelire en recrutant Lucas Stassin contre la coquette somme de 10M€, un record dans l'histoire du club stéphanois. Or, les dirigeants se sont peut-être trompés de profil car Olivier Dall'Oglio a déploré le fait de ne pas pouvoir l'associer à Ibrahim Sissoko.

L'ASSE ne parvient toujours pas à décoller. Dimanche soir, les Verts se sont de nouveau inclinés, face à l'OM cette fois-ci. Cette rencontre a mis en lumière le fossé entre les deux équipes et le club stéphanois a de quoi s'inquiéter, encore plus après la sortie d'Olivier Dall'Oglio sur le mercato après la rencontre.

L'ASSE dans les starting-blocks pour le mercato ! Des recrues ciblées pour booster l'équipe. Qui viendra renforcer les Verts ? 🔍

Au vu du visage inoffensif affiché par l'ASSE, certains se demandent pourquoi l'entraineur des Verts n'associe pas Ibrahim Sissoko et Lucas Stassin. Ce dernier a la réponse : selon lui, les deux attaquants ont un profil similaire, ce qui empêche leur association.

« Pourquoi je n’ai pas associé Stassin et Sissoko ? Je ne suis pas sûr qu’associer deux joueurs du même profil puisse marcher. Je ne suis pas là pour improviser. Pour associer deux joueurs, il faut que leurs qualités puissent être complémentaires. On peut toujours discuter de ça en après-match, mais on s’approche plus de la discussion Café du commerce… », a déclaré Olivier Dall'Oglio en conférence de presse, laissant ainsi sous-entendre que les dirigeants ont commis une erreur dans leur recrutement.