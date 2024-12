Mercato : L’OM provoque une révolution à l’ASSE ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mal engagée en Ligue 1 pour son retour dans l'élite, l'ASSE s'est incliné contre l'OM dimanche soir (0-2) et n'arrange pas sa situation au classement. Seizièmes au classement, et donc barragistes pour le moment, les Verts ne souhaitent pas redescendre ce qui pourrait avoir pour conséquence une activité importante sur le mercato d'hiver.

De retour en Ligue 1 cette saison, l'ASSE nourrissait de belles ambitions dans l'élite. Il faut dire que le club du Forez est passé sous pavillon canadien au printemps dernier avec le rachat du club par Kilmer Sports. Et pourtant, les résultats sont loin de donner satisfaction depuis le début de la saison, ce qui pourrait précipiter de grands changements..

De Zerbi face à un défi imprévu avant le choc contre l'ASSE ! Qui pourra pallier l'absence surprise d'Ulisses Garcia ? ⚽️

➡️ https://t.co/8yuvbbkoQ4 pic.twitter.com/ZLV6nuXw8Y — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

Gazidis présent contre l'OM

En effet, depuis dimanche et sa défaite contre l'OM à domicile (0-2), l'ASSE pointe à une inquiétante 16e place en Ligue 1. Barragistes, les Verts ne possèdent qu'un point d'avance sur Le Havre, 17e, et sont dans un gros wagon qui comprend Rennes, Nantes, Strasbourg, Angers et donc le HAC qui se tiennent tous en deux points. D'ailleurs, Ivan Gazidis, le nouvel homme fort du projet stéphanois était présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard dimanche pour assister à la défaite contre l'OM.

Vers un mercato agité ?

Et selon les informations du Progrès, la prestation de l'ASSE contre l'OM a fini de convaincre Ivan Gazidis qu'il faudrait recruter cet hiver. Le club du Forez s'apprête donc à vivre un mois de janvier très animé. Et pour cause, les Verts ont conscience que désormais, il faudra passer par un recrutement important afin que la seconde partie de saison ne précipite l'ASSE vers un retour en Ligue 2, alors que le projet lancé par Kimer Sports consiste justement à pérenniser le club du Forez dans l'élite pour plusieurs années avant de viser l'Europe.