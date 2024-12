Mercato : Il quitte le PSG avec un joli cadeau

Arnaud De Kanel

Formé au PSG, Joane Gadou a quitté le club de la capitale en septembre dernier. A la recherche de temps de jeu, le défenseur d'1m95 a trouvé refuge du côté de Salzbourg. Il reconnait ne pas avoir hésité à partir afin que le PSG puisse récupérer une indemnité de transfert.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation, Joane Gadou a pourtant quitté le PSG cet été. Refroidi par la concurrence, le défenseur central a préféré réclamer son départ afin que son club formateur récupère une indemnité. Un joli geste de sa part.

«L'idée était aussi de partir en laissant une indemnité au PSG»

« Pour le projet sportif, le projet de développement. Il faut voir sur le long terme. La décision a été prise dès que j'ai vu que c'était bouché à Paris et qu'il y avait l'opportunité de côtoyer le haut niveau rapidement. Je sais qu'ici, je vais pouvoir me développer. L'idée était aussi de partir en laissant une indemnité au PSG », a déclaré Joane Gadou dans un entretien accordé à L'Equipe. Le défenseur commence à s'adapter à ce changement de vie radical, lui qui a vécu en région parisienne durant toute son enfance.

Gadou raconte son acclimatation

« C'est complètement différent oui, mais j'ai ma mère et mon frère qui sont avec moi. Donc j'ai un cadre familial. Je prends aussi des cours d'anglais pour me faire comprendre plus facilement. Un membre du staff parle français, ça m'aide », a ajouté Joane Gadou. Il retrouvera son club formateur ce mardi à l'occasion de la 6ème journée de Youth League.