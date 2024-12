Mercato : Surprise, le PSG abandonne la signature d’une star ?

Arnaud De Kanel

Gianluigi Donnarumma avait tout pour continuer son aventure sous les couleurs de l’AC Milan, où il était lié jusqu’au 30 juin 2021. Pourtant, c’est bien à Paris que l’international italien a atterri, signant gratuitement un contrat avec le PSG jusqu’en 2026. Initialement, tout semblait indiquer une prolongation entre Donnarumma et le PSG. Cependant, dans un retournement de situation surprenant, les dirigeants parisiens ont choisi de mettre en pause les discussions avec le camp du joueur.

Issu du prestigieux centre de formation de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a rapidement gravi les échelons pour s'imposer comme l'un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Sous contrat avec les Rossoneri jusqu'au 30 juin 2021, le portier italien de 25 ans a pris une décision qui a fait trembler les supporters milanais : refuser une prolongation avec son club formateur. Un choix audacieux qui n'est pas passé inaperçu du côté du PSG. Flairant une opportunité en or, le club de la capitale française a su saisir l'occasion pour attirer le champion d'Europe en titre sans débourser un centime en indemnité de transfert.

Le PSG entre dans une nouvelle ère avec son Campus flambant neuf. Découvrez ce qui pourrait transformer l'avenir du club ! ⚽️

➡️ https://t.co/IdPhzOYQWG pic.twitter.com/YI2jymknkD — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Le PSG stoppe les négociations avec Donnarumma

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma aurait pu sceller son avenir à long terme avec le club parisien. Selon les révélations d'Il Corriere dello Sport, des discussions auraient été engagées entre les deux parties en vue d’une prolongation de contrat, avec des échanges actifs jusqu’à la fin de l’année 2023. Cependant, un changement de cap aurait été décidé en haut lieu. En cause : les performances en demi-teinte du gardien italien ces dernières semaines, marquées par des erreurs coûteuses qui n’ont pas échappé à l’attention du staff et des supporters. Cette dynamique aurait poussé la direction parisienne à mettre un frein aux négociations. L’avenir du numéro 1 du PSG semble désormais incertain

Un transfert plutôt qu'une prolongation ?

Il y a tout juste un an, il semblait être une pièce maîtresse du projet parisien, promis à un avenir radieux sous les couleurs du PSG. Pourtant, la donne a changé pour Gianluigi Donnarumma. À seulement 25 ans, le gardien italien, qui incarnait jusque-là la sérénité et l’assurance dans les cages du Parc des Princes, se retrouve aujourd’hui sur la sellette. Sous la houlette de Luis Enrique, les choix se durcissent, et Donnarumma a récemment goûté plus souvent au banc des remplaçants qu’à la titularisation. Une situation qui alimente les rumeurs d’un départ dès le prochain mercato estival. Si aucun transfert n’est encore acté, l’hypothèse d’un changement de cap pour le champion d’Europe 2021 prend de plus en plus de poids.