ASSE : «Surclassé», le terrible message après l’OM !

Arnaud De Kanel

L'ASSE a concédé sa neuvième défaite de la saison dimanche soir face à l'OM. Les Verts ont été baladés par l'équipe olympienne et dans le vestiaire stéphanois, les mots sont forts. L'attaquant Ibrahim Sissoko indique que son équipe a tout simplement été surclassée par son adversaire.

Tandis que l'OM continue sur sa belle lancée, l'ASSE reste engluée dans les bas fonds du classement avec une inquiétante 16ème place. Les Verts n'ont pratiquement pas existé face à un OM des grands soirs. « Trop facile », titre même L'Equipe ce lundi matin. Ibrahim Sissoko a également reconnu la nette supériorité du club phocéen.

«C'est très très compliqué»

« Est-ce qu'on a été surclassés par l'OM ? Oui. Vu la physionomie du match et l'équipe qu'il y avait en face, c'est sûr que ça allait être compliqué pour nous. Après, on se doit de faire plus je pense. Surtout contre des équipes comme ça, on sait qu'ils laissent des miettes et les miettes il faut savoir les exploiter. On n'a pas su le faire ce soir. Est-ce qu'on a la crainte de prendre un peu cher avec les différents résultats qu'on a fait cette saison ? Je ne sais pas. On essaie de faire ce que le coach nous demande. On sait qu'on doit mieux faire, dans le jeu notamment. Ne pas jouer contre des équipes comme ça, défendre tout le match, c'est très très compliqué. Maintenant, il faut préparer le match de vendredi », a déclaré l'attaquant en zone mixte dans des propos relayés par En Vert Et Contre Tous. Il craint la suite de la saison.

«Sinon la saison va être très compliquée»

« À partir du moment où on se bagarre pour récupérer la balle, quand on l'a, il ne faut pas la perdre rapidement. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire pour l'instant mais qu'il va falloir améliorer parce que sinon la saison va être très compliquée. Le coach a une idée de jeu, on a essayé d'appliquer ce qu'il nous demande, tout simplement », a ajouté Ibrahim Sissoko. Cette défaite face à l'OM a assommé le vestiaire stéphanois.