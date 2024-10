OM : Un nouveau phénomène en attaque pour De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si leurs arrivées ont suscité moins de réactions, de jeunes joueurs sont arrivés à l’OM en provenance de Sochaux cet été, Alexandre Issanga et Robinio Vaz, tous les deux âgés de seulement 17 ans et qui ont intégré la réserve. Ce dernier se fait d’ailleurs remarquer, lui qui a inscrit son quatrième but de la saison le week-end dernier.

En déplacement sur la pelouse de l’EUGA Ardziv dimanche, la réserve de l’OM a obtenu sa deuxième victoire de la saison (1-3). Ce qui place les Olympiens à la première place au classement du groupe J de National 3, eux qui ont une nouvelle fois pu compter sur le jeune Robinio Vaz.

Quatrième but de la saison pour Robinio Vaz

Déjà auteur de trois buts depuis le début de la saison, l’attaquant âgé de 17 ans a inscrit sa quatrième réalisation face à l’EUGA Ardziv. Des débuts réussis pour Robinio Vaz, arrivé cet été en provenance de Sochaux, tout comme le milieu de terrain Alexandre Issanga (17 ans), et qui s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec l’OM.

Une option de plus pour De Zerbi ?

Pour le moment sous les ordres de Jean-Pierre Papin en réserve, nul doute que s’il continue sur cette lancée, Robinio Vaz devrait avoir l’opportunité de s’entraîner plus régulièrement avec le groupe de Roberto De Zerbi. Les deux transfuges de Sochaux ont « énormément de potentiel », comme l’avait confié Papin au mois d’août dernier.