OM : Un joueur «parfait» pousse un coup de gueule !

Nommé capitaine de l'OM à l'intersaison, Leonardo Balerdi a découvert un nouveau statut avec un club qu'il porte dans son cœur. Le choix «parfait» selon son compatriote Geronimo Rulli. Mais le défenseur argentin était remonté après la contre-performance face à Angers vendredi soir.

Nouveau coup d'arrêt pour l'OM. Moins d'une semaine après leur défaite à Strasbourg, les Olympiens avaient à cœur de se relancer face au promu angevin. Mais les plans de Roberto De Zerbi ont été contrecarré par Alexandre Dujeux . Leo Balerdi prend même ce match nul pour une défaite.

Balerdi, le «joueur parfait»

Le choix de propulser Leonardo Balerdi au rôle de capitaine a été validé dans le vestiaire. « Leo en tant que capitaine montre l'exemple. C'est le joueur qui connait le plus le club et qui a passé le plus de temps. Il a vécu des bons et mauvais moments mais il a su retourner la situation. Le début de saison n'a pas été facile, il a bien commencé avant sa blessure au deuxième match qui l'a privé du rassemblement avec l'Argentine. Il est revenu et il y a eu ce qu'il s'est passé à Lyon. Il a envie de retrouver le terrain et changer le visage qu'il a montré contre Lyon. Il montre l'exemple partout, c'est une facette que je ne connaissais spécialement parce que je n'ai passé beaucoup de jours avec lui en sélection. C'est une personne incroyable, il est attentif à tout le monde, c'est le capitaine parfait », notait Geronimo Rulli cette semaine. Le défenseur argentin a donc pris ses responsabilités vendredi soir en allant réagir au match nul de son équipe pour DAZN.

«On ne peut pas perdre deux points»

« Pour nous, c’est une défaite. Le vestiaire le ressent comme ça. C’est dur, mais il faut s’améliorer. Aujourd’hui, on ne peut pas perdre à la maison. On ne peut pas perdre deux points. On doit revoir le match. On est déçus, on a des occasions, mais à domicile, on doit dominer tout le match. On ne l’a pas fait », a déclaré Leonardo Balerdi au micro de DAZN. Réaction attendue après la trêve face à Montpellier.