OM : Un gros secret est annoncé sur Longoria !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si son retour a été possible, c'est grâce à Pablo Longoria. Fabrizio Ravanelli est parvenu à convaincre le président de l'OM de l'engager grâce à un discours percutant et à des idées novatrices. Le voilà propulsé au poste de conseiller institutionnel et sportif du club marseillais avec un objectif secret.

Fabrizio Ravanelli doit son retour à Pablo Longoria. Le président de l’OM n’a pas hésité à l’intégrer à l’organigramme marseillais après de multiples rencontres au Vélodrome la saison passée. Reconnaissant, l’ancien attaquant italien souhaite rendre hommage à son président en 2025.

L'OM envisagerait un retour de Mendy après son parcours tumultueux à Lorient. Un coup de théâtre à surveiller ! ⚽

➡️ https://t.co/GYtgx5F2Au pic.twitter.com/HojJs7dUmr — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

Ravanelli interpelle le Vélodrome

Pour cela, Ravanelli compte sur l’appui des supporters marseillais. Au cours d’un entretien accordé à La Tribune du Dimanche, le nouveau conseiller institutionnel et sportif de l’OM espère que le Vélodrome scandera le nom de Pablo Longoria en fin de saison afin de saluer son travail depuis sa prise de fonction en 2021.

« J’ai un objectif secret»

« Au président, j’ai soufflé : « Dieu t’a donné un cerveau, il faut t’en servir pour écrire l’histoire ». J’ai un objectif secret, celui de voir tout le stade chante le nom de notre président à la fin de la saison » a déclaré Ravanelli. Cela devrait dépendre de la suite de la saison et des résultats enregistrés.