OM : Un coup de pression est lâché en interne

Arnaud De Kanel

Corrigé par l'Atalanta Bergame jeudi, l'OM n'a plus aucune chance de disputer la Ligue des champions l'an prochain. Les Phocéens ont encore un peu d'espoir d'accrocher l'UEFA Conférence League, la plus petite compétition. Mais cela reste une compétition européenne et l'OM compte bien s'y qualifier.

Le rêve de sacre européen s'est envolé pour l'OM dans le ciel de Bergame jeudi. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont reçu une leçon des Italiens et ils n'ont désormais plus que le championnat pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ce sera au mieux la Conférence League, une compétition que personne ne veut négliger en interne.

«On espère que l’équipe va se relever»

L'OM est pratiquement dans l'obligation de disputer une Coupe d'Europe l'an prochain. « On espère que l’équipe va se relever parce que la coupe d’Europe est très importante. Même la Ligue Conférence », confie-t-on en interne selon La Provence .

Gasset y croit encore