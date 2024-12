OM : Un attaquant complètement déprimé ?

Arnaud De Kanel

Dimanche dernier, lors de la victoire face à l'ASSE (0-2), Elye Wahi n’a une nouvelle fois pas débuté la rencontre dans le onze de départ. L’ancien buteur du RC Lens a dû se contenter d’une entrée en jeu à la 69ᵉ minute, sans réussir faire trembler les filets. Une prestation discrète qui s’ajoute à un contexte difficile pour le jeune attaquant. Lors de sa première apparition sous les couleurs marseillaises au Vélodrome, Wahi aurait été profondément affecté par les sifflets d’une partie du public phocéen.

Dans la lutte pour une place de titulaire, Neal Maupay a clairement pris l’avantage sur Elye Wahi. Longtemps cantonné au rôle de remplaçant, l’attaquant prêté par Everton a su inverser la tendance pour s’imposer en tête de l’attaque. Dimanche, face à l’ASSE, l’ancien joueur de Nice a encore frappé fort, délivrant sa quatrième passe décisive en seulement trois matchs. Pendant que Maupay brille, Elye Wahi traverse une période plus compliquée.

Wahi était déprimé

Ce samedi, L'Equipe indique que l'attaquant de l'OM était tout simplement déprimé après la bronca du Vélodrome lors de sa sortie face à Reims. Depuis, Wahi tente de relever la tête et ses efforts sont salués à Marseille. Le staff de Roberto De Zerbi l'a remarqué, ses coéquipiers également, eux qui ne doutent pas de sa réussite.

«Un jeune joueur qui va réussir»

« Le coach prend assez la parole sur Elye (Wahi). Vous l'avez dit, c'est dur. On connait tous cette pression, d'autant plus quand on est attaquant. Quand on marque moins, on va tout de suite être sous le feu des critiques. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur qui va réussir, j'en suis certain », affirmait notamment Valentin Rongier vendredi devant la presse.