OM : Très bonne nouvelle confirmée pour De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de la grave blessure de Faris Moumbagna, l’OM a décidé de s’attacher les services d’un autre attaquant en la personne de Neal Maupay, dont l’arrivée en prêt avec option d’achat en provenance d’Everton a été officialisée vendredi. Comme c’était attendu, il sera bien à la disposition de Roberto De Zerbi pour le déplacement à Toulouse ce samedi soir.

Présent en conférence de presse vendredi, à la veille de la rencontre entre l'OM et Toulouse, Roberto De Zerbi a confirmé l’absence de Leonardo Balerdi. Touché au quadriceps, le capitaine marseillais sera remplacé par la nouvelle recrue Derek Cornelius, arrivé cet été en provenance de Malmö.

Maupay sera bien là contre Toulouse

Roberto De Zerbi pourra en revanche compter sur Neal Maupay. Prêté avec option d’achat par Everton, l’arrivée de l’attaquant âgé de 28 ans n’a été officialisée que vendredi matin. Comme attendu, il a tout de même pu être enregistré à temps et figure dans le groupe convoqué par l’entraîneur de l'OM pour le déplacement à Toulouse ce samedi soir.

👥 Le groupe retenu par le coach 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑫𝒆 𝒁𝒆𝒓𝒃𝒊 pour le déplacement à Toulouse ce soir. 👀#TFCOM pic.twitter.com/rg9vckdTPx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2024

Koné encore absent

Ismaël Koné est quant à lui toujours absent et devra encore patienter avant de faire ses débuts en match officiel sous les couleurs de l’OM. Faris Moumbagna et Ruben Blanco sont blessés, tandis que Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia et Azzedine Ounahi n’ont pas été convoqués par Roberto De Zerbi.