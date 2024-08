RC Lens - OM : Il balance sur le calvaire d’Elye Wahi

Arnaud De Kanel

Pour ses grands débuts au Vélodrome avec le maillot de l'OM, Elye Wahi a vécu un calvaire. Copieusement sifflé à sa sortie, l'attaquant a raté de nombreuses occasions et cela témoigne d'un manque de confiance criant que l'on avait déjà pu voir au RC Lens la saison dernière. Francis De Taddeo, le directeur de l'académie caennaise dans laquelle Wahi a fait ses gammes, est revenu sur le douloureux épisode lensois.

Buteur face à Brest lors de sa première, Elye Wahi avait idéalement lancé son aventure à l'OM. Mais tout cela, c'était avant de rater trois énormes occasions au Vélodrome et de goûter à la bronca marseillaise. Pas facile à encaisser pour un joueur au mental réputé fragile et qui sort d'un passage délicat au RC Lens où il faisait des jaloux dans le vestiaire. Francis De Taddeo a tenté d'expliquer l'échec de son ancien protégé.

«Il n'a pas ressenti beaucoup d'amour»

« Déjà il fonctionne à l'affect, et hormis avec Franck Haise, il n'a pas ressenti beaucoup d'amour là-bas. Toute sa vie, Elye avait joué dans des équipes qui contrent, qui mettent en valeur ses qualités de vitesse, d'élimination... Là, il débarque dans un collectif qui presse sans arrêt, joue dans les petits espaces, où il n'est pas très à l'aise », a confié le directeur de l'académie caennaise dans les colonnes de La Provence. Surclassé chez les jeunes, Elye Wahi a grillé des étapes et cela s'est fait ressentir au RC Lens.

«Il n'avait pas la caisse»

« Elye a explosé physiquement, il n'avait pas la caisse. Comme il a sauté toutes les catégories en centre de formation, on n'a pas eu le temps, non plus, de lui apprendre la défense active, le pressing. Il a traîné ses lacunes au départ. Mais c'était une étape essentielle, ça lui a fait le plus grand bien », a ajouté Francis De Taddeo. Une semaine après avoir été hué au Vélodrome, Elye Wahi tentera de se racheter ce samedi soir à Toulouse.