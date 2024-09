OM : Transformé par De Zerbi, il jubile

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Relancé par Gennaro Gattuso, puis Jean-Louis Gasset, la saison dernière, Luis Henrique est en train de prendre une nouvelle dimension sous les ordres de Roberto De Zerbi. Plus décisif, le Brésilien a inscrit son troisième but samedi lors de la victoire face à l’OGC Nice (2-0), une fierté pour celui dont les débuts à l’OM avaient été très compliqués.

« C'est un bon garçon, qui veut s'améliorer, il est humble et a une personnalité. » Après la victoire de l’OM face à l’OGC Nice samedi (2-0), Roberto De Zerbi a salué la performance de Luis Henrique. Auteur d’un doublé à Brest lors de la première journée (1-5), l’ailier âgé de 22 ans a inscrit son troisième but de la saison contre les Aiglons, d’une magnifique frappe enroulée depuis l’entrée de la surface.

« Il est le meilleur exemple pour ça »

« Il a l'air de faire les choses sans peur. Je veux des joueurs sans peur, qui prennent des risques, qui peuvent faire des erreurs, pas des joueurs qui n'en font jamais. Il est le meilleur exemple pour ça. Il peut faire des erreurs, mais la fois d'après, il réessaiera », a poursuivi Roberto De Zerbi à propos de Luis Henrique. Conservé l’hiver dernier après son retour de prêt, le Brésilien avait eu l’occasion de se mettre en avant avec Jean-Louis Gasset, mais semble passer un cap sous les ordres du nouvel entraîneur de l'OM.

« Je suis fier d'être ici avec le public de Marseille »

« C’est comme dans la vie quotidienne, on doit toujours faire en sorte d’être meilleur que le jour d’avant. Je crois qu'on a beaucoup progressé et on va continuer comme ça. Je suis fier d'être ici avec le public de Marseille, avec tous les supporters. Aujourd'hui, c’était un match important avec le maillot des 125 ans. On a tout donné pour gagner le match », a confié Luis Henrique, dans des propos relayés par Le Phocéen, lui qui se sent en pleine confiance : « Oui, c'est vraiment ça. Le coach et les autres joueurs me donnent beaucoup de confiance. Je suis très content, très à l'aise pour jouer et faire de mon mieux. »