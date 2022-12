OM : La sortie surréaliste de Boudjellal qui cartonne Guendouzi

La rédaction

Mourad Boudjellal ne digère pas le refus de disputer le 32e de finale de Coupe de France contre l'OM en janvier prochain au Stade Mayol pour des raisons de sécurité. Pour le moment, on ne sait pas dans quel stade se jouera le match entre Hyères (N2) et l'OM tandis que l'ancien président du RCT multiplie les sorties après cette décision qu'il estime injuste. Désormais, il entend disputer la rencontre dans le stade de Hyères, non homologué.

Début janvier, Hyères affronte l'OM en 32e de finale de Coupe de France. Une opposition que seule cette compétition peut offrir entre le football amateur et professionnel. Toutefois, l'heure n'est pas encore à la fête pour le club de National 2.

La préfecture refuse que le match se joue à Mayol

Pour rappel, Hyères souhaitait que la rencontre se dispute au Stade Mayol, enceinte du RCT. Pour des raisons de sécurité, la préfecture du Var a rejeté la demande, ce qui provoque l'indignation de Mourad Boudjellal, président du club de National 2.

Boudjellal cartonne Guendouzi