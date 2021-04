Foot - OM

OM : Sampaoli s'enflamme totalement pour la métamorphose de Payet !

Publié le 25 avril 2021 à 15h45 par A.M.

En grande difficulté durant la première partie de saison, Dimitri Payet retrouve son meilleur niveau. Pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli.

La saison de Dimitri Payet est très particulière. En grande difficulté depuis le début de l'exercice et pointé du doigt pour son hygiène de vie et son poids, l'ancien Stéphanois a pris les choses en main depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Le numéro 10 de l'OM aurait perdu près de 7kg et cela se ressent dans ses prestations puisqu'il est bien plus performant comme en témoigne son doublé contre Reims vendredi soir (3-1). Jorge Sampaoli se réjouit de la métamorphose son joueur.

«On a besoin d'un Payet à la hauteur de ce qu'attend le club»