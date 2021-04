Foot - OM

OM : Le message fort de Sampaoli pour Dimitri Payet !

Publié le 24 avril 2021 à 11h15 par La rédaction

Ces dernières semaines, Dimitri Payet enchaine les grosses performances avec l'OM. De quoi faire plaisir à Jorge Sampaoli, qui a envoyé un message fort à son joueur, auteur d'un doublé ce vendredi contre Reims.

Arrivé fin février pour remplacer André Villas-Boas sur le banc de l’OM et redonner vie à un groupe qui commençait à en manquer, l’ancien entraîneur du FC Séville est en train de réussir son pari. Cela se voit notamment avec Dimitri Payet. En difficulté pendant de nombreuses semaines, le Réunionnais a réussi à retrouver des couleurs depuis l’arrivée de l’entraîneur argentin, opérant notamment une grosse transformation physique et perdant les kilos pointés du doigt. Très bon sur les deux derniers matchs, Payet revient donc en forme, juste avant le sprint final

Il compte sur le Réunionnais