OM : Roberto De Zerbi menace Barcelone !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone d’Hans-Dieter Flick réalise un début de saison canon en Liga. Que ce soit à Montjuic ou sur les pelouses espagnoles. La preuve, le club blaugrana est la meilleure attaque d’Europe à l’extérieur. L’OM est dans le rétro des Barcelonais avec seulement deux buts de moins au total.

Depuis le début de saison, l’équipe de Roberto De Zerbi est bien plus menaçante loin de l’Orange Vélodrome. C’est bien simple, hormis la défaite à Strasbourg le 29 septembre dernier (1-0), l’OM est toujours parvenu à sortir victorieux de ses déplacements. Et ce, avec la manière et pas par la plus petite des marges.

L’OM corrige Montpellier à La Mosson

Le 17 août dernier, l’OM avait réussi son entrée en lice en championnat. Sur la pelouse du Stade Brestois et pour la première de Roberto De Zerbi sur le banc en match officiel, l’Olympique de Marseille surclassait les Bretons en s’imposant sur le score de 5 buts à 1. Et par la suite, les Marseillais sont allés s’imposer à Toulouse (3-1), à Lyon (3-2) et donc à Montpellier dimanche soir (5-0).

L’OM troisième meilleure attaque d’Europe à l’extérieur derrière le Bayern Munich et le Barça

Au terme de cette huitième journée de Ligue 1, l’OM a donc inscrit 16 buts à l’extérieur en Ligue 1 pour un total de 21 réalisations en incluant les résultats à l’Orange Vélodrome. Avec ses 16 buts, l’Olympique de Marseille est la troisième équipe la plus inspirée à l’extérieur en Europe, derrière le Bayern Munich (17 buts) ainsi que le FC Barcelone d’Hans-Dieter Flick (18 buts). Roberto De Zerbi joue dans la cour des grands.