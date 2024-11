OM : Riolo se lâche avec un tacle pour Rabiot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Rappelé en équipe de France par Didier Deschamps alors qu'il retrouve du temps de jeu avec l'OM, Adrien Rabiot mérite-t-il vraiment sa place chez les Bleus ? Daniel Riolo a indirectement envoyé un tacle envers l'ancien joueur de la Juventus Turin dimanche soir dans l'After Foot, en indiquant que Corentin Tolisso avait largement plus sa place en sélection que Rabiot.

Recruté par l'OM mi-septembre alors qu'il avait attendu un cador étranger tout au long du mercato estival, Adrien Rabiot (29 ans) a donc retrouvé une place de titulaire et du rythme ces dernières semaines en Ligue 1. Une dynamique qui a permis à l'ancien milieu de terrain du PSG de retrouver une place en équipe de France pour les prochains rendez-vous, contre Israël et l'Italie les 14 et 17 novembre prochain.

Une sélection qui fait débat

Mais Adrien Rabiot, qui profite notamment de la blessure d'Aurelien Tchouaméni dans l'entrejeu, mérite-t-il vraiment ce retour en équipe de France sur le plan sportif ? Daniel Riolo, le chroniqueur de l'After Foot sur RMC Sport, a un avis bien tranché sur la question, et aurait préféré que Deschamps sélectionne un autre joueur de Ligue 1.

« Tolisso peut y aller 100 fois à sa place »

Dimanche soir, après le court succès de l'OL face à l'ASSE (1-0), Daniel Riolo a milité en faveur de Corentin Tolisso plutôt que le joueur de l'OM : « Tolisso, je le dis et je le répète, 100 fois il peut aller en équipe de France à la place de Rabiot. Ça se voit, ça s’entend : ce type est quand même largement au-dessus de la moyenne ». Pas sûr que Rabiot apprécie...