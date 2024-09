OM : Riolo répond à un énorme craquage !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Furieux contre les décisions arbitrales prises par Mr Bastien dimanche soir à l’occasion de l’Olympico entre l’OL et l’OM, Mehdi Benatia a craqué à la mi-temps en allant directement l’invectiver. Et Daniel Riolo, qui ne comprend pas cette contestation, apprécie néanmoins ce gros changement de tempérament au sein de la direction de l’OM.

Interrogé au micro de DAZN après la victoire in-extremis de l’OM sur la pelouse de l’OL dimanche soir (3-2), Mehdi Benatia a expliqué son gros coup de gueule dans les couloirs du Groupama Stadium contre l’arbitre, à la pause, sur l’expulsion de Leonardo Balerdi : « Je ne suis pas surpris. On regarde un petit peu ce qui se passe. Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, je n’étais pas bien déjà, bien sûr. Je n’étais pas bien, oui. L’année dernière, je m’en rappelle encore. Regardez les épisodes. Moi, je n’invente rien. Je regarde les images comme tout le monde », a lancé le conseiller sportif de l’OM pour se justifier.

Riolo voit le rouge

Et dans l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a d’abord livré son point de vue sur cette expulsion de Balerdi, qui lui semble totalement justifiée : « On peut me contester le carton, on peut me dire que ce n’est pas juste, je veux bien accepter toutes les discussions. Néanmoins, Balerdi qui faisait son retour, il a le feu dans les premières minutes car il veut trop en faire. Il fait la première faute, la deuxième il n’est pas malin. Il tombe dans le piège », indique l’éditorialiste, avant de livrer un point de vue plus global sur ce coup de sang de Benatia à l’OM.

« Ça ne me choque pas... »

« Les matchs têtes baissées de l’année dernière, le peu de caractère de cette équipe, les joueurs effacés, c’est terminé. Quitte à ce qu’ils en fassent trop car je peux parfaitement entendre que des gens critiquent l’attitude de Benatia à la mi-temps par exemple, mais ça va correspondre à cet OM. Moi ça ne me choque pas outre mesure, si c’est pas toute les semaines qu’il fait cette colère là, ça correspond au caractère qu’il veut donner à cette équipe », estime Daniel Riolo, qui semble donc apprécier le caractère affiché par le dirigeant de l’OM.