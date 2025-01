OM - Polémique : Greenwood fait une demande spéciale ?

La rédaction

Arrivé cet été dans le Sud, Mason Greenwood a donné une interview à Téléfoot ce dimanche. L’occasion pour le joueur anglais de parler de football, lui qui aurait explicitement demandé que les polémiques qui l’entouraient ne soient pas abordées durant l’entretien, explique Grégoire Margotton. Lors de cette interview, le joueur est notamment revenu sur les coulisses de son arrivée en Ligue 1.

Mason Greenwood a rejoint l’OM pendant le mercato de cet été en provenance de Manchester United pour 26 M€. L’attaquant anglais de 23 ans sortait d’un prêt à Getafe et d'une saison plutôt satisfaisante, et les Red Devils souhaitaient s’en séparer en raison des polémiques qui entouraient le joueur. Ces controverses, très médiatisées lors de son arrivée à Marseille, ne sont plus un sujet qu’il souhaite évoquer.

La demande de Greenwood

L’ancien mancunien est apparu ce dimanche dans une interview accordée à Téléfoot. Grégoire Margotton a précisé sur le plateau de l’émission que Mason Greenwood avait fait quelques demandes spécifiques en amont de l’entretien. « Le joueur a demandé expressément à ne pas s’exprimer sur l’affaire qui l’a concerné en Angleterre à la suite de son départ de Manchester United, » explique le célèbre commentateur.

« Je veux gagner des titres »

Durant son interview, Greenwood est notamment revenu sur les coulisses de son transfert en France et sur ce qui l’a poussé à signer à l’OM. « Les arguments du club pour me faire signer ? Il n’y en avait pas beaucoup. D’abord l’ambiance et aussi le projet : jouer en Ligue des champions et se battre dans les prochaines années pour gagner le titre de champion, c’est quelque chose qui m’a beaucoup intéressé ! » explique-t-il dans un premier temps.

Le meilleur buteur du championnat a également évoqué son avenir au sein du club marseillais : « Je veux gagner des titres ici. Je me vois rester plusieurs années à l'OM ! »