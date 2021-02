Foot - OM

OM - Polémique : Villas-Boas revient sur les incidents à la Commanderie !

Publié le 2 février 2021 à 15h10 par D.M.

André Villas-Boas, qui a annoncé ce mardi son envie de quitter l’OM après l’arrivée d’Olivier Ntcham, a assuré que les violences survenues à la Commanderie ce samedi n‘avaient rien à voir avec son départ. L’entraîneur marseillais est d’ailleurs revenu sur ces incidents.

Présent en conférence de presse ce mardi, André Villas-Boas a pris tout le monde de court en indiquant qu’il avait posé sa démission après l’arrivée en toute fin de mercato d’Olivier Ntcham : « Rien à voir avec les incidents de week-end. C'est lié avec l'aspect sportif. Même le départ de Nemanja, j'étais informé le soir. « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM (…) Je le répète, je ne veux pas d'argent de l'OM, je veux juste partir » a déclaré l’entraîneur de l’OM. Un nouvel évènement dans la saison agitée du club marseillais, qui doit aussi affronter la colère des supporters.

« C’était dur et difficile à vivre»