OM - Malaise : Après les débordements, Bernard Tapie interpelle Eyraud et les supporters !

Publié le 1 février 2021 à 21h30 par La rédaction

Suite aux incidents violents qui ont éclaté à Marseille ce samedi, de nombreuses personnalités du football français ont pris la parole pour exprimer leur indignation. Mais Bernard Tapie, lui, invite vivement les dirigeants du club à se remettre en question.

Ce samedi, à Marseille, tout n’était que chaos. Très mécontents des résultats de l’OM et de l’ambiance très pesante au sein du vestiaire, les supporters du club phocéen se sont révoltés. Tout d’abord par une réunion massive à la Commanderie, puis en envahissant le centre d’entraînement de l’OM. Si les cibles principales étaient Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud, Dimitri Payet et Florian Thauvin, la situation a très vite dégénéré. Certains ont fait office de dommages collatéraux, comme Alvaro Gonzalez, qui aurait reçu un projectile dans le dos. Face à tant de violence, plusieurs personnalités du football français se sont indignées. Des journalistes (comme Daniel Riolo ou Pierre Ménès) au président de l’OM lui-même, qui avait déclaré aux micros de Telefoot La Chaîne que les supporters marseillais avaient « le droit d’exprimer leur colère par rapport à la série que nous connaissons et qui est loin d’être à la hauteur de ce que l’OM doit délivrer à ses supporters. Mais entre cette frustration là et cette colère, et la façon dont ils l’ont exprimé hier avec cette violence extreme, et bien il y a un monde. Ce monde là, nous le rejetons, et nous ne l’accepterons jamais. » Mais Bernard Tapie ne pense pas du tout la même chose.

« Je crois que c’est le moment pour toutes les parties de se rapprocher »