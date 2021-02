Foot - OM

OM - Polémique : Cette révélation fracassante d'Eyraud sur les débordements !

Publié le 1 février 2021 à 7h45 par La rédaction

Afin de trouver une sortie à la crise dans laquelle l'OM s'embourbe en ce début d'année, Jacques-Henri Eyraud a révélé qu'il avait, en vain, tenté d'ouvrir un dialogue avec les ultras du club avant que les débordements ne surviennent.

À la suite des débordements survenus ce samedi à l'OM, nombreuses ont été les réactions. C'est notamment le cas du côté des dirigeants de l'Olympique de Marseille, qui ont tenu à s'exprimer à propos de ces incidents, mais aussi à les condamner fermement. Alors qu'il faisait partie des principales cibles de la hargne des supporters, Jacques-Henri Eyraud s'est longuement exprimé à ce propos et sous tous les angles possibles. Le président de l'OM a notamment avoué avoir voulu ouvrir le dialogue avec les supporters ultras afin d'apaiser les tensions naissantes et ce, avant même que les évènements survenus à La Commanderie n'arrivent. En vain... Preuve que ces actes étaient bel et bien prémédités selon lui.

« On a tendu la main en proposant une rencontre entre tous les joueurs et les leaders des groupes ultra, et bien cette main n’a pas été acceptée »