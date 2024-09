OM : Nouveau record historique avec De Zerbi

Jean de Teyssière

Depuis le début de la saison, l’OM version Roberto De Zerbi fonctionne à merveille. En cinq matchs, l’Olympique de Marseille a déjà marqué à quinze reprises, soit une moyenne de 3 buts par matchs. C’est d’ailleurs la première fois depuis 1954 qu’une équipe marque au moins deux buts lors des cinq premiers matchs d’un nouvelle entraîneur.

A l’OM, tous les voyants sont au vert. Le club phocéen est à égalité de points avec le leader parisien, n’a toujours pas perdu et marque de nombreux buts. La patte De Zerbi commence à faire effet sur son groupe et l’OM pourrait continuer à battre quelques records si ça continue dans cette direction.

Riolo réclame un joueur au plus vite à l’OM ! https://t.co/bkgQm1uIS5 pic.twitter.com/beIHhWh7lT — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

Une devise respectée à la lettre par De Zerbi

La devise de l’OM est sans doute la plus connue du football français : Droit au but. Cette devise est respectée à la lettre par Roberto De Zerbi, qui met en place un football offensif à l’OM. Après cinq matchs de Ligue 1, les Phocéens ont marqué à 15 reprises et ont marqué au moins deux buts à chaque rencontre. Brest a encaissé 5 buts, Reims 2, Toulouse 3, Nice 2 et Lyon 3. Et l’OM est désormais deuxième, avec le même nombre de points que le PSG, leader du championnat.

Du jamais vu depuis 1954 et Roger Rolhion

Au moins deux buts marqués lors des cinq premières rencontres du championnat de France, les supporters marseillais ne voient pas ça tous les jours. Il faut remonter à la saison 1954-1955 pour voir ça. Roger Rolhion prend les rênes de l’OM et lors des cinq premiers matchs, son équipe en passe 3 à Sochaux, 3 au Racing Club de France, 5 à Roubaix-Tourcoing, 4 à Saint-Etienne et 2 à l’AS Monaco. Cette saison, l’OM terminera à la dixième place. Roberto De Zerbi voudra certainement éviter d’imiter jusqu’au bout la saison des hommes de Roger Rolhion.