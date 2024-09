Un joueur de l’OM va bientôt se faire virer ?

Jean de Teyssière

Entre l’OM et Chancel Mbemba, le torchon brûle ! L’international congolais est mis à pied depuis le début de la saison et ce lundi, il devra faire face à un entretien préalable. Le joueur souhaite aller jusqu’au bout de son contrat, soit jusqu’en juin prochain et l’OM devra décider de la sanction à lui infliger, qui peut aller jusqu’au licenciement.

Arrivé au club en 2022 en provenance de Porto, Chancel Mbemba s’est vite imposé comme le patron de la défense marseillais. L’international congolais n’est plus du tout en odeur de sainteté à Marseille, qui l’a placé dans le loft en juillet dernier.

Réunion aujourd’hui avec Mbemba

Ce lundi va marquer un tournant dans la brouille qui oppose Chancel Mbemba à l’OM. Le défenseur central est convoqué à La Commanderie pour un entretien préalable. L’OM reproche à son joueur d’avoir tout fait pour être licencié et partir libre en Arabie saoudite. Il avait d’ailleurs déjà été mis à pied après son altercation avec Ali Zarrak. Ce lundi, c’est parce qu’il n’a pas voulu se plier à des examens médicaux.

Quelle sanction pour Mbemba ?

La Provence détaille les sanctions dont pourrait faire l’objet Chancel Mbemba ce lundi. Cela pourrait aller du simple rappel à l’ordre à une retenue sur le salaire, jusqu’à un licenciement pour faute grave. L’OM aura ensuite 48h pour révéler sa décision.