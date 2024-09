Soirée historique pour l’OM avec des nouveaux records !

Arnaud De Kanel

Soirée de tous les records pour l'OM face à l'OL. Au terme d'un Olympico au scénario dingue, les hommes de Roberto De Zerbi ont fait tomber leurs rivaux. Les Olympiens repartent de Lyon avec les 3 points et pas moins de quatre records.

Exploit retentissant de l'OM ! Dimanche soir, les coéquipiers de Geoffrey Kondogbia ont battu l'OL alors qu'ils évoluaient en infériorité numérique depuis la cinquième minute. « Je ne suis pas surpris. Je suis très heureux d’avoir vu cette mentalité et ce courage. Les remplaçants qui sont entrés pour gagner à dix contre onze. Voir les regards des joueurs si heureux à la fin. Je croyais à la victoire avant le match, pendant le match. On a souffert, mais on a été dangereux à chaque fois qu’on en a eu l’occasion. On y croyait et on s’est dit qu’on pouvait rendre fière la ville de Marseille », confiait Roberto De Zerbi après la rencontre. Une victoire qui entre dans la légende et qui a été marquée par quatre records.

Triste record pour Balerdi

Le premier d'entre-eux, le moins glorieux, concerne l'expulsion de Leonardo Balerdi. Comme le rapporte Opta, l'Argentin est le joueur le plus rapidement exclu à la suite de 2 cartons jaunes (4'32) au coup d'envoi d'un match de Ligue 1. Une expulsion qui divise l'OM car Medhi Benatia ne la comprend pas tandis que Roberto De Zerbi la trouve «justifiée».

D'ailleurs, l'OM est la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à remporter un match après avoir récolté un rouge avant la 5ème minute de jeu. Opta n'avait jamais recensé cela depuis que l'organisme collecte les données (1992-1993).

Rulli et les entrants régalent

Héroïque tout du long de la rencontre, Geronimo Rulli a permis à l'OM de rester en vie en multipliant les parades et en stoppant notamment un pénalty d'Alexandre Lacazette juste avant la mi-temps. Il s'agit de son 4ème pénalty repoussé au cours de sa carrière en Ligue 1, sur les 7 auxquels il a fait face. Son deuxième de la saison après celui face à Brest, ce qui fait de lui le seul portier à compter plus d’un arrêt dans l’exercice au sein du Top 5 européen cette saison.

Le travail incroyable du portier argentin a été récompensé par le banc de l'OM. Entrés en jeu, Pol Lirola, Ulisses Garcia et Jonathan Rowe sont les trois buteurs marseillais de la rencontre. Jamais l'OM n'avait marqué trois buts dans le même match grâce à ses remplaçants. Point d'orgue d'une soirée mémorable.