OM : McCourt menace le PSG et se fait tacler !

Au moment de son rachat du club en octobre 2016, Frank McCourt avait affiché son projet pour l’OM, qu’il avait intitulé Champions Project, avec l’objectif de devenir un concurrent sérieux pour le PSG. Une erreur selon Rudi Garcia, qui estime que cela ne l’a pas aidé dans sa tâche à Marseille.

L’histoire retiendra que Rudi Garcia a été le premier entraîneur de l’ère Frank McCourt. Après le rachat du club par l’homme d’affaires américain en octobre 2016, le technicien français aujourd'hui âgé de 60 ans a été nommé entraîneur de l’OM, où il a succédé à Franck Passi. Une collaboration qui aurait pu ne jamais se produire, car Rudi Garcia pensait plutôt refuser la proposition quand Jacques-Henri Eyraud l’a contacté.

Garcia revient sur son arrivée à l’OM

« Eyraud, c’est lui qui m’appelle en me disant “je fais partie du projet de reprise avec McCourt, on voudrait que tu sois le coach”. Moi j’ai dit : “A priori non, mais je peux regarder”. Pourquoi non au début ? Je trouvais que peut-être ça ne me correspondait pas à 100% sur le côté volcanique. Et puis j’ai rencontré des gens normaux. Jacques-Henri Eyraud le premier », a confié Rudi Garcia, dans un entretien accordé au média Carré.

Le Champions Project « ne m’a pas aidé »

L'ancien entraîneur de l’OM est également revenu sur le fameux Champions Project, formule utilisée par Frank McCourt lors de son rachat du club, dont l’objectif était de concurrencer le PSG. Une annonce qui n’a pas très bien vieilli et qui ne lui a pas rendu service. « C’est toute l’ambition de la nationalité américaine. Ils sont toujours ambitieux, ils veulent toujours le meilleur. Mais parfois ce n’est pas toujours bon à dire. Tu peux être ambitieux en interne. Ça ne m’a pas aidé ? Non ça ne m’a pas aidé », a ajouté Rudi Garcia.