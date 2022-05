Foot - OM

OM - Malaise : Amine Harit se lâche sur sa relation avec Jorge Sampaoli !

Publié le 3 mai 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Peu utilisé en début de saison, Amine Harit a rongé son frein en attendant son heure. Une situation qui n'a pas été facile à gérer et qui a eu un impact sur sa relation avec Jorge Sampaoli. Mais l'international marocain assure que désormais, tout est réglé.

L'été dernier, en toute fin de mercato, l'OM a obtenu le prêt d'Amine Harit qui débarquait en provenance de Schalke 04 sans option d'achat. L'idée était claire, l'international marocain, qui cherchait à se relancer, venait pour assurer le rôle de doublure de Dimitri Payet. Toutefois, Jorge Sampaoli n'a pas fait preuve d'une grande patience à son égard et l'a très peu utilisé durant la première partie de la saison. En début d'année, Amine Harit a également eu un temps de jeu famélique au point de devoir attendre le 13 mars afin de connaître sa deuxième titularisation de 2022. En l'absence de Dimitri Payet, Jorge Sampaoli décide de relancer Amine Harit à Brest. Un choix payant puisque l'ancien Nantais réalise sa meilleure prestation de la saison avec à la clé un but et une passe décisive pour sceller la victoire de l'OM (4-1). Depuis ce fameux 13 mars, Amine Harit a donc connu cinq titularisations en Ligue 1, soit autant qu'avant cette date. Autrement dit, il a plus joué lors des deux derniers mois, que sur les sept premiers mois de la saison. Surtout, l'international marocain enchaîne les bonnes prestations, poussant Jorge Sampaoli à faire son mea culpa. « Les entraîneurs, on a tellement d'obligations et de besoins, l'urgence de gagner est tellement grande, qu'on n'attend pas des joueurs qui ont quelques matchs insuffisants. C'est ma responsabilité de ne pas avoir profité d'Amine à certains moments. Quand on l'a choisi, on savait ce qu'on attendait de lui et je n'ai pas eu la patience pour accepter quelques erreurs qu'il a pu faire dans certains matchs et ça l'a éloigné de l'équipe. Peu de joueurs dans le monde créent autant de déséquilibres que lui », confiait l'entraîneur de l'OM le 22 avril en conférence de presse.

«Franchement, j'aime bien la manière dont il est avec moi !»