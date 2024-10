OM : L’homme qui fait «changer d’avis» Longoria

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis l’été dernier, l’OM compte un nouveau membre dans son organigramme en la personne de Fabrizio Ravanelli. Nommé conseiller sportif et institutionnel, l’influence de l’Italien grandit de plus en plus au sein du club. Un homme sur lequel Pablo Longoria s'appuie et à qui il fait parfois changer d’avis.

Fabrizio Ravanelli a fini par faire son grand retour à l’OM. Cela faisait un moment que l’ancien attaquant, passé par Marseille entre 1997 et 1999, voulait y revenir. En 2012, il se serait bien vu prendre la succession de Didier Deschamps et avait même eu un entretien avec Vincent Labrune, qui avait finalement opté pour Elie Baup.

Ravanelli, l’homme qui murmure à l’oreille de Longoria

« Le jour où j’ai passé un entretien avec Labrune pour devenir entraîneur de l’OM ? C’était en 2012, après le départ de Deschamps, chez Margarita (Louis-Dreyfus) à Zurich, avec Vincent. Ils m’ont reçu pour parler du poste d’entraîneur, j’étais dans une short-list, c’était un rêve pour moi. Une heure après l’entretien, il m’avait appelé pour me dire qu’ils me respectaient beaucoup, mais qu’ils avaient fait un autre choix, celui de prendre Elie Baup. J’ai accepté leur choix, sans rancœur. J’ai croisé Vincent et Margarita dernièrement, on était content de se revoir », a récemment expliqué Fabrizio Ravanelli à 1899 L’Hebdo.

« Il me fait parfois changer d'avis »

Comme indiqué par L'Équipe, avant l’arrivée de Pablo Longoria, Fabrizio Ravanelli avait également candidaté pour le poste de directeur sportif. Il aura finalement fallu attendre l’été 2024 pour voir l’Italien revenir à l’OM, dont il a été nommé conseiller institutionnel et sportif et où son influence grandit. Fabrizio Ravanelli avait accompagné Pablo Longoria en août dernier afin de rencontrer les lofteurs et apaiser la situation. Aujourd’hui, le président de Marseille s'appuierait sur lui concernant la définition d’un nouveau logo. « Il n'est pas un "yes man" », confie Pablo Longoria à propos de Fabrizio Ravanelli. « Quand il est en désaccord, quand il pense que je me trompe, il me dit toujours : "Tu as cinq minutes ?" Et il me fait parfois changer d'avis. »