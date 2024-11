OM : Le nouveau De Zerbi est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Brighton découvreur de talents. Arrivé cet été en Angleterre, Fabian Hürzeler va tenter de marcher sur les pas de Roberto de Zerbi, actuel entraîneur de l'OM. A 31 ans, l'ancien coach de Saint Pauli pointe actuellement à la cinquième place de Premier League et va tenter de qualifier sa formation pour la prochaine Ligue des champions.

La Premier League regorge de talents, que ce soit sur les terrains ou sur les bords de la pelouse. Plusieurs entraîneurs de talent se sont révélés dans le championnat anglais, comme Roberto de Zerbi, considéré lors de son passage comme l’un des coachs les plus innovants, selon Pep Guardiola, et qui continue de se faire les dents du côté de l’OM. Pour lui succéder, Brighton a décidé de confier les rênes de la formation à Fabian Hürzeler, arrivé en provenance de Saint Pauli et âgé de seulement 31 ans.

OM : Un énorme risque avec cette signature prestigieuse ? https://t.co/Y2Wg79965L pic.twitter.com/oUsmzX01Yq — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Le successeur de De Zerbi fait l'unanimité

Correspondant en Angleterre pour RMC, Julien Laurens est enthousiasmé par cet entraîneur allemand, actuellement cinquième au classement. « Ça ressemble à quelque chose de très fun. On pouvait s’y attendre pour ceux qui l’avaient vu avec Saint Pauli dans l’intensité, dans chercher la verticalité très souvent, dans le mouvement qu’il souhaitait pour son équipe. On a donc pas été surpris, mais les Anglais, qui ne regardent que la Premier League et pas le football européen, n’ont pas été prêts » a lâché le journaliste.

« Il n’a aucune limite »

Autre membre de la radio RMC, Polo Breitner estime que le technicien est promis à un avenir radieux. « J’en ai marre quand on parle de son arrogance. Et j’en ai marre d’entendre en Allemagne les coachs qui disent que les joueurs peuvent faire des erreurs. Je ne suis pas surpris qu’il réussisse en Premier League. C’est plus compliqué car il y a une plus grosse densité qu’en Allemagne. Mais il va prendre son temps et Brighton est une étape importante. On va le laisser travailler tranquillement et s’il qualifie le club pour une Ligue des champions, on va commencer à faire des petits papiers sur lui ici en Allemagne. A l’heure actuelle, il n’a aucune limite pour moi » a-t-il lâché.