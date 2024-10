OM : Le grand attaquant est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le fantasme du fameux grand attaquant fait toujours débat à l’OM, et c’est la raison pour laquelle le club phocéen a mis pas moins de 25M€ sur la table cet été pour recruter Elye Wahi. L’ancien buteur du RC Lens peine pour l’instant à se montrer convaincant, mais le vestiaire de l’OM annonce du lourd à son sujet, à commencer par Gerónimo Rulli.

Auteur de seulement 1 but en 5 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison avec l’OM, Elye Wahi (21 ans) finira-t-il par répondre aux attentes placées en lui ? Il faut dire que l’ancien buteur du RC Lens a coûté pas moins de 25M€ hors-bonus au club phocéen cet été, et il est donc logiquement attendu comme le grand attaquant de l’OM pour les années à venir. Mais malgré les difficultés rencontrées, Wahi a toujours la confiance du vestiaire marseillais.

OM : Un joueur de Deschamps se lâche après son transfert https://t.co/DlRHNQ9qxD pic.twitter.com/Ls7DQakRK5 — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

« Il travaille bien »

C’est d’abord son entraîneur, Roberto De Zerbi, qui s’est confié à ce son sujet jeudi en conférence de presse : « Il travaille bien. Il a eu un début de saison compliqué, il est arrivé tard. Il n'était pas complètement à 100% et il a eu tout de suite une blessure. Maintenant, on attend qu'il réussisse à atteindre son meilleur état de forme. Il faut aussi que les joueurs l'aident un peu plus, le servent bien. Après, jouer ou ne pas jouer, c'est le choix de l'entraîneur », a indiqué l’entraîneur de l’OM.

« C'est un très grand joueur »

De son côté, le gardien argentin Gerónimo Rulli a promis du lourd pour l’avenir avec Elye Wahi à la pointe de l’attaque de l’OM : « C'est un très grand joueur, il est très jeune et quand on est jeune, on a des hauts et des bas. On attend tous quelque chose de lui tout de suite mais il faut du temps. Il a le soutien de l'entraîneur du staff et de toute l'équipe. Il va nous apporter beaucoup, il a de très bonnes qualités, il est technique, très bon dans les espaces. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça, il nous apporte beaucoup. C'est un joueur avec beaucoup de technique. Il faut rester patient, avec le temps, il sera de plus en plus heureux », indique le gardien de l’OM. Le message est passé…