OM : Un sale coup se prépare à Marseille ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Amine Harit, pourtant régulièrement annoncé sur le départ cet été, occupe un rôle clé dans le projet de jeu de Roberto De Zerbi. Cependant, cela ne pourrait pas suffire à s'imposer sur le long terme à l'OM. Et pour cause, non seulement un départ cet hiver n'est pas à exclure, mais en plus plusieurs joueurs sont dans les starting-blocks pour lui prendre sa place.

Cet été, le départ d'Amine Harit a longtemps été envisagé, en vain. Et pour cause, l'OM n'a pas reçu d'offres jugées suffisamment intéressantes pour se séparer de l'international marocain. Mais finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour les Marseillais puisque Roberto De Zerbi fait d'Amine Harit un titulaire indiscutable au poste de numéro 10. Et l'ancien de Schalke 04 réalise d'ailleurs un début de saison très remarqué.

Harit, de nouveau poussé au départ ?

Mais cela ne devrait pas suffire à lui garantir une place à l'OM sur le long terme. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, le transfert d'Amine Harit cet hiver n'est pas un sujet tabou du côté du club phocéen. Un départ de l'international marocain pourrait rapporter un joli chèque à l'OM, d'autant plus que son début de saison devrait attirer l'attention de plus clubs ce qui n'était pas le cas cet été.

Ça se dispute pour lui prendre sa place

D'autant plus que l'OM n'aura pas besoin de recruter pour remplacer Amine Harit puisque son remplaçant est déjà dans l'effectif de Roberto De Zerbi. En effet, plusieurs joueurs peuvent évoluer dans un rôle de meneur de jeu, comme Valentin Carboni, qui partait d'ailleurs pour être titulaire cette saison. Pas encore à 100%, le joueur argentin pourrait toutefois retrouver son meilleur niveau assez rapidement, ce qui devrait reléguer Amine Harit dans la hiérarchie. Sans compter le fait qu'Ismaël Koné est également capable de jouer dans un rôle de numéro 10, tout comme Mason Greenwood. Autrement dit, malgré son excellent début de saison, rien ne garantit qu'Harit conserve sa place.