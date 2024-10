Mercato : De Zerbi retourne sa veste, l’OM jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a mené une très importante revue d'effectif qui aurait pu être encore plus impressionnante. Et pour cause, certains joueurs annoncés sur le départ sont restés, c'est notamment le cas d'Amine Harit. Et ce retournement de situation n'est pas pour déplaire aux Marseillais puisque l'international marocain est titulaire indiscutable au poste de numéro 10 depuis le début de la saison.

Le mercato estival de l'OM aura été très impressionnant. Et pour cause, le club phocéen a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs, ce qui a impliqué dans le même temps de très nombreux départs. Et pourtant, cela aurait pu être encore plus agité. En effet, certains départs attendus n'ont finalement pas abouti à l'image de celui d'Amine Harit qui est finalement resté faute d'offre suffisamment convaincante.

L'OM se réjouit d'avoir conservé Harit

Mais ce retournement de situation est finalement une excellente nouvelle pour l'OM. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, le club phocéen se réjouit de pouvoir compter sur Amine Harit, titulaire indiscutable depuis le début de saison au poste de numéro 10. Un rôle qui lui convient parfaitement comme en témoignent ses prestations, bien qu'il ait été plus discret lors des deux dernières sorties marseillaises. Mais Roberto De Zerbi continue d'être très satisfait.

De Zerbi «très satisfait» d'Harit

« Amine a effectivement bien commencé, notamment lors du match à Lyon. À Lyon, il n’a joué que 5 à 10 minutes et, comme je l’ai déjà mentionné, Strasbourg était un match différent des autres. Il a rencontré un peu plus de difficultés ce jour-là, mais globalement, je suis très satisfait de ce qu’il apporte à l’équipe. Bien sûr, d’autres joueurs peuvent évoluer à son poste. Koné et Carboni peuvent occuper ce rôle, et parfois, on peut même opter pour une formation avec deux attaquants, comme avec Wahi et Maupay. De manière générale, je suis content de ce qu’Amine réalise sur le terrain, tout comme je suis satisfait des performances des autres joueurs », confiait le technicien italien en conférence de presse jeudi.