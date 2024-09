OM : Il se fait recadrer après son clash

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dimanche soir, à la mi-temps du choc entre l’OL et l’OM, Medhi Benatia n’avait pas hésité à venir invectiver l’arbitre de la rencontre dans les couloirs du Groupama Stadium avec un discours assez virulent. Et Mickaël Landreau, membre de la Direction technique de l’arbitrage, a fait passer un message clair au dirigeant de l’OM.

Le fameux Olympico entre l’OL et l’OM a été à la hauteur des attentes dimanche soir, au Groupama Stadium, avec encore une fois un scénario de folie. C’est donc finalement l’équipe de Roberto De Zerbi qui s’est imposée chez son rival (3-2), et ce malgré l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la 5e minute de jeu. Une expulsion qui a d’ailleurs provoqué un gros clash à l’OM…

Benatia a réglé ses comptes avec Mr Bastien

À la mi-temps de la rencontre, Medhi Benatia s’en est pris à l’arbitre du match, Benoît Bastien : « Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons », a lâché le conseiller sportif de l’OM, très en colère à ce moment du match.

« Des propos inacceptables »

Dans les colonnes de Ouest-France, Mickaël Landreau ne manque pas de recadrer Benatia, lui qui est désormais conseiller sportif de la préparation tactique et technique des arbitres à la DTA : « Ce sont des propos inacceptables. Quand on attaque personnellement un arbitre ou une décision de mettre un arbitre, ce n’est pas possible. On souffre tous de l’image du foot aujourd’hui et de tous ses comportements. Pour moi, il n’y a rien de positif. Je ne dis pas que Medhi ne peut pas intervenir. Il a le droit d’intervenir en disant: ‘On n’est pas d’accord avec telle ou telle décision’. Mais quand on commence à nommer les gens… », lâche l’ancien gardien du PSG. Le message est passé.