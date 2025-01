OM : Il revient à Marseille, une surprise l’attend !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé à Marseille, où il a évolué de 2007 à 2015 en professionnel, André Ayew était de retour au Stade Vélodrome ce dimanche, à l’occasion de la rencontre entre l’OM et Le Havre (5-1). L’international ghanéen a inscrit l’unique but de son équipe et a alors été applaudi par les supporters marseillais, qui lui ont également réservé une standing ovation à sa sortie.

Revenu en Ligue 1 en novembre 2023, au Havre, André Ayew retrouvait le Stade Vélodrome ce dimanche. L’international ghanéen (120 sélections) a porté le maillot de l’OM de 2007 à 2015 en professionnel, avant de partir en Premier League, à Swansea, puis de passer par West Ham et Fenerbahçe notamment.

La belle image de la soirée.



André Ayew marque au Vélodrome.

André Ayew s’excuse.

Le Vélodrome l’acclame. 👏👏👏



🎥 @DAZN_FR

Ayew applaudi par le Vélodrome pour son but

Alors que Le Havre s’est largement incliné face à l’OM (5-1), André Ayew a inscrit le seul et unique but de son équipe, à cinq minutes de la fin de la rencontre. Un but que le joueur âgé de 35 ans n’a pas célébré, par respect pour son ancien club, ce que les supporters marseillais lui ont rendu et l’applaudissant.

Une standing ovation à sa sortie

Trois minutes plus tard, André Ayew, visiblement touché dans un contact avec Geronimo Rulli sur son but, a cédé sa place à Aloïs Confais et a alors quitté la pelouse en recevant une nouvelle ovation à sa sortie. Un geste qui a touché André Ayew, ému et les larmes aux yeux sur le banc du Havre.