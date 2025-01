OM : Il refuse son transfert, grosse annonce

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il semblait définitivement perdu pour l'OM, Luis Henrique a vu son aventure totalement relancée par Roberto De Zerbi l'été dernier. Le coach marseillais lui a accordé sa confiance ainsi que du temps de jeu, une aubaine pour Henrique qui ne se voyait pas quitter l'OM sans y prouver sa valeur.

Très peu utilisé par l'OM dans les mois qui ont suivi son recrutement à l'été 2020, Luis Henrique (23 ans) avait effectué par la suite un long retour en prêt du côté de Botafogo, son club formateur. En clair, à son retour à l'OM en 2024, l'attaquant brésilien de 23 ans semblait promis au départ, mais c'était sans compter sur Roberto De Zerbi qui l'a complètement relancé à la surprise générale.

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Luis Henrique se montre reconnaissant envers son entraîneur, lui qui refusait de quitter l'OM sur un échec : « Je sais que personne ne croyait en moi. Mais je savais que j’étais capable de devenir un joueur important. Quand j’ai senti que l’entraîneur allait me faire confiance, j’étais trop content. J’aime ce club, la ville et je ne voulais pas partir sans montrer mon vrai visage », indique Henrique.

« Dans ma tête, j’étais sûr de pouvoir m’imposer et d’aider l’équipe. J’ai bossé dur pour ça, et en général vous êtes récompensé de vos efforts. C’est ce qui se produit en ce moment.Je traverse la meilleure phase de ma carrière. Maintenant, les supporters croient en moi, et ça me rend plus fort », poursuit le numéro 44 de l'OM.