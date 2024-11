OM : Il réclame cet énorme retour à De Zerbi !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'OM, Chancel Mbemba a été poussé vers la sortie par sa direction lors du dernier mercato estival. Alors qu'il n'a pas quitté Marseille, le défenseur central de 30 ans a été mis au placard. A en croire Eric Di Meco, Roberto De Zerbi devrait utiliser Chancel Mbemba pour relancer son équipe.

Malgré une saison 2023-2024 pleine avec l'OM, Chancel Mbemba a été placé sur le marché lors du dernier mercato estival. Alors que le défenseur central de 30 ans est en fin de contrat le 30 juin 2025, les hautes sphères de l'OM ont voulu le vendre ; et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement. Toutefois, Chancel Mbemba n'a pas quitté Marseille lors de la dernière fenêtre de transferts.

Mbemba est au placard depuis l'été dernier

Alors qu'il est finalement resté à l'OM, Chancel Mbemba a été mis au placard. Par conséquent, l'international congolais n'a pas joué le moindre match depuis le début de la saison avec le club marseillais.

«J'ai mal à mon Mbemba»

Présent dans l'émission Super Moscato Show ce lundi après-midi, Eric Di Meco a estimé que Roberto De Zerbi devait réintégrer Chancel Mbemba dans son groupe pour relancer l'OM cette saison. « Roberto De Zerbi ? Quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il n'a pas les leviers et qu'il n'a pas la solution pour sortir de là. Je pense qu'il n'a pas tout essayé, et notamment j'ai mal à mon Mbemba », a regretté l'ancien arrière gauche de l'OM sur les ondes de RMC Sport. Reste à avoir si Roberto De Zerbi suivra le conseil d'Eric Di Meco.