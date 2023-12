OM : Il hallucine après son transfert

Benjamin Labrousse

Cet été, l’OM a recruté plusieurs joueurs aux profils différents. Si Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement été identifié comme la recrue la plus importante du mercato marseillais, Michael Murillo, lui aussi arrivé cet été, a confié avoir été impressionné par le fait d’évoluer aux côtés du Gabonais, mais aussi de tout le vestiaire de l’OM.

L’OM a chamboulé son effectif. Lors du dernier mercato estival, les dirigeants marseillais ont souhaité réaliser un recrutement XXL en attirant de nombreux joueurs. Si l’OM a connu un début de saison compliqué, les premiers résultats positifs commencent à se faire sentir avec Gennaro Gattuso.

OM : Il lâche ses vérités après son transfert à 10M€ https://t.co/OMhP2PApOb pic.twitter.com/StIPpxs4BF — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

L’OM se rapproche de l’Europe

Désormais 8ème de Ligue 1, l’OM se retrouve à seulement deux petits points de la 6ème place, première position qualificative pour les coupes européennes. Mais afin de remobiliser le club phocéen, touché par une crise institutionnelle en septembre dernier, Gennaro Gattuso doit compter sur un vestiaire soudé.

« Aubameyang je ne le voyais que sur ma PlayStation ! »