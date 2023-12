OM : Il annonce du lourd avant le choc

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, l’OM s’est imposé face au Stade Rennais (2-0) au Vélodrome. Après plusieurs matchs compliqués en championnat, le club phocéen se relance avant de recevoir l’OL ce mercredi. Une rencontre capitale pour les partenaires de Pau Lopez, qui a annoncé la couleur avant cet Olympico qui avait été reporté.

Marseille respire. 12ème de Ligue 1 avant le début de cette 14ème journée, l’OM s’est imposé ce dimanche soir face à Rennes (2-0), et remonte à la 9ème place, le tout avec un match en retard. Car pour rappel, le club marseillais doit rejouer sa rencontre face à l’OL. Initialement prévu le 29 octobre dernier, cet Olympico avait été reporté après que le bus lyonnais ait été caillassé, alors qu’au sein du Vélodrome, des chants racistes avaient été lancés depuis le parcage visiteurs. Reprogrammé pour ce mercredi (21h), ce match s’annonce déjà décisif pour l’OM, comme l’a avoué le gardien Pau Lopez.

« Un match très compliqué nous attend contre Lyon »

Au sortir de la victoire de l’OM face à Rennes ce dimanche, Pau Lopez s’est exprimé sur la suite pour le club phocéen. « La victoire était très importante parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus gagné en championnat. Ça fait du bien, mais on ne peut pas s'en contenter. Dès mercredi, un match très, très compliqué nous attend contre Lyon. Il faut commencer à gagner pour rattraper tous ces points qu'on a laissés en cours de route » , déclare l’Espagnol dans des propos relayés par La Provence .

« Il faut surfer sur cette dynamique »