Thauvin lance un appel du pied inattendu, l'OM peut enrager

Véritable star de l'OM durant huit saisons, Florian Thauvin a ensuite quitté la cité phocéenne pour tenter l'aventure outre-Atlantique, aux Tigres (Mexique). Deux ans et demi plus tard, le revoilà en Europe, dans le club italien de l'Udinese. Mais le champion du monde 2018 n'exclut pas un retour en France, et il pourrait accepter de jouer dans un autre club que l'OM.

Après avoir passé deux saisons au Mexique, Florian Thauvin n'a pas réussi à avoir la carrière d'André-Pierre Gignac. Le natif d'Orléans est donc revenu en Europe et joue pour l'Udinese. En 13 matchs de Serie A, le champion du monde 2018 a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Mais la France reste une destination privilégiée pour l'ancien joueur de l'OM.

«Je suis un supporter de l'OM»

Sur le plateau du Canal Football Club , Florian Thauvin avoue être resté un fan de l'OM : « Un retour à l'OM ? C'est une question difficile. Je suis un joueur, j'ai un contrat avec l'Udinese. Il y a des joueurs qui jouent à l'OM, il faut les respecter aussi. Avant d'être un joueur de foot, je suis un supporter de l'OM, donc forcément tu as envie d'enfiler le maillot et de les aider. »

«Si je pourrai revenir en Ligue 1 ailleurs qu'à Marseille ? Oui»