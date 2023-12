Après l’OM, Payet a recalé l’Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Après Cristiano Ronaldo, de nombreuses stars on rejoint l’Arabie Saoudite et le championnat local. D’autres ont toutefois renoncé à cette possibilité et ce malgré les gros salaires qui étaient promis. Ça a notamment été le cas de Dimitri Payet. Après son départ de l’OM, le Français a plutôt opté pour le Brésil étant donné que l’argent ne fait pas tout à ses yeux.

Cet été, le divorce a été prononcé entre l’OM et Dimitri Payet. S’il avait encore un an de contrat sur la Canebière, il a été prié de s’en aller et il s’est exécuté. L’international français ne sera toutefois pas resté libre longtemps, lui qui disposait de certaines offres très lucratives. Selon les informations de Téléfoot , Payet était courtisé en Grèce, en Turquie ainsi qu’en Arabie Saoudite. Si Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar ou encore Riyad Mahrez ont rejoint le championnat local avec un salaire très confortable, l’ancien joueur de l’OM en a donc lui décidé autrement…



« L’argent c’est bien mais… »

Malgré l’argent qui lui était offert, Dimitri Payet a fait un autre choix de carrière et en a surpris plus d'un à ce propos. Désormais au Brésil à Vasco de Gama, l’ancien joueur de l’OM a avoué pour l’émission de TF1 : « Je me suis rendu compte depuis longtemps, depuis West Ham, que l’argent c’est bien mais je pense que de faire en sorte d’être heureux dans ce qu’on fait c’est mieux ».

« C’est ce qu’il me fallait »