OM : Gros coup dur pour De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire face à l’OGC Nice samedi dernier (2-0), l’OM se déplace sur la pelouse de l’OL dimanche prochain pour le premier Olympico de la saison. Déjà absent contre les Aiglons, Quentin Merlin, touché à une cuisse pendant la trêve internationale, ne sera toujours pas à la disposition de Roberto De Zerbi pour cette rencontre.

Revenu blessé du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs lors de la dernière trêve internationale, Quentin Merlin va encore devoir patienter avant de faire son retour. Le latéral gauche âgé de 22 ans était déjà absent samedi dernier lors de la réception de l’OGC Nice (2-0) et ce sera encore le cas le week-end prochain.

Officiel : C’est signé, Adrien Rabiot est un joueur de l’OM https://t.co/AIPd3bSQBn pic.twitter.com/CZw0PqVw7k — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Merlin forfait pour l’Olympico

En effet, d’après les informations de L’Équipe, Quentin Merlin est d’ores et déjà forfait pour le déplacement de l'OM sur la pelouse de l’OL dimanche prochain, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Le Français a une petite lésion et la cuisse et le club marseillais devrait bientôt communiquer à propos de la durée de son indisponibilité.

Qui pour remplacer Merlin contre l’OL ?

Reste à savoir qui Roberto De Zerbi choisira pour le suppléer. Contre l’OGC Nice, l’entraîneur de l’OM avait aligné Amir Murillo dans le couloir gauche et Valentin Rongier à droite. Lors de la première journée à Brest, c’est Pol Lirola qui avait été titularisé à ce poste, tandis qu’Ulisses Garcia, écarté cet été, est de retour dans le groupe et à la disposition du technicien italien.