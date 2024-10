OM - Greenwood : Un regret à 118M€ est révélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM a frappé fort avec la signature de Mason Greenwood contre un montant de 31M€. Accusé de violences conjugales et de tentative de viol en janvier 2022, l’ailier anglais a été vendu par Manchester United. Néanmoins, les Red Devils regretteraient d’avoir accepté son départ pour une aussi faible somme. Explications.

L’OM aura connu un été très animé. En plus de l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc, le club phocéen a réalisé un mercato estival très ambitieux. La recrue phare de l’OM se nomme Mason Greenwood, qui a signé dans des conditions très particulières.

L’OM a foncé sur Mason Greenwood malgré la polémique

En effet, l’ancien prodige du football anglais et de Manchester United a été accusé de violences conjugales et de tentative de viol en janvier 2022. Sa cote de popularité a logiquement chuté, tout comme sa valeur marchande. Dans un transfert controversé, l’OM n’a clairement pas hésité à lâcher 31M€ pour recruter son nouveau numéro 10, qui n’avait plus sa place chez les Red Devils.

Manchester United nourrit des regrets autour du transfert

Néanmoins, à en croire les dernières indiscrétions de Give Me Sport, Manchester United aurait quelques regrets concernant le transfert de Mason Greenwood, qui intéressait également le FC Barcelone. Les dirigeants mancuniens estimeraient ainsi que le joueur de 22 ans aurait pu quitter le club pour une somme de 118M€ si ce dernier n’avait pas eu ses problèmes judiciaires...