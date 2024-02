OM : Gattuso lance un avertissement !

Jean de Teyssière

Ce jeudi, l'OM se déplacera en Allemagne, à Hambourg pour y affronter le Chakhtior Donetsk dans ce match aller des barrages de la Ligue Europa. Un match difficile à préparer pour les deux équipes puisque l'équipe ukrainienne, délocalisée en Allemagne à cause de la guerre qui sévit en Ukraine, n'a joué que des matchs amicaux depuis deux mois. Mais Gennaro Gattuso, l'entraîneur marseillais les a bien étudiés et prévient ses joueurs sur ce qu'il faudra faire pour ne pas être piégé.

En crise depuis le début de l'année, avec aucune victoire, l'OM espère se servir de la Ligue Europa comme d'un second souffle. Face au Chakhtior Donetsk, dans une situation délicate à cause de la guerre en Ukraine, l'OM n'aura pas le droit à l'erreur et Gennaro Gattuso semble en avoir averti ses joueurs..

Le Chakhtior Donetsk n'a joué que des matchs amicaux depuis deux mois

En conférence de presse ce mercredi, Gennaro Gattuso, l'entraîneur marseillais, a été interrogé sur l'état de forme présumé de son adversaire de ce jeudi soir, le Chakhtior Donetsk : « Ils ont joué plus de sept ou huit matches amicaux, on a vu leurs matches en Europe, on a vu tous les amicaux qu'ils ont faits ces deux derniers mois. »

«Il va falloir courir et quand on aura le ballon, il faudra leur faire mal»