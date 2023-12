OM : Gattuso interpelle un joueur en plein calvaire

Arnaud De Kanel

Recruté l'hiver dernier en provenance du SCO Angers alors qu'il venait de réaliser une brillante Coupe du monde, Azzedine Ounahi ne parvient pas à s'imposer à l'OM. Pas dans les plans d'Igor Tudor, le Marocain espérait se relancer avec Marcelino puis Gennaro Gattuso mais une blessure et différents problèmes personnels l'ont stoppé. Le mal-être d'Ounahi se fait ressentir sur le terrain et son coach en attend plus de lui.

L'OM s'est donné un peu d'air dimanche soir en battant le Stade Rennais de Julien Stéphan grâce notamment, à un but d'un joueur qui traverse des moments difficiles, à savoir Azzedine Ounahi. Le Marocain laisse les supporters sur leur faim tant il capable de faire beaucoup mieux comme il l'avait montré à la Coupe du monde au Qatar. Titularisé suite à l'incertitude qui régnait autour de l'état de santé de Jordan Veretout, Ounahi s'est réveillé mais Gennaro Gattuso en attend encore plus.

«J'attends plus, parce qu'il a les qualités»

Conscient de l'énorme potentiel de son joueur, le coach de l'OM lui a fait savoir qu'il était encore largement perfectible. « Je pense qu'il peut faire mieux, mais il a montré ses qualités avec ce but. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps. Dans la première, il se faisait parfois aspirer, il faut savoir quand et comment toucher le ballon. Kondogbia était plus dedans. Il doit améliorer ces choses-là. Mais, par rapport à lui, j'attends plus, parce qu'il a les qualités », a martelé Gennaro Gattuso. L'Italien tempère tout de même en rappelant sa récente longue absence.

«C'est normal, il a fait un mois de pause»