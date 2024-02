OM : Gasset répond cash aux moqueries sur son âge

Arnaud De Kanel

Agé de 70 ans, Jean-Louis Gasset est devenu le plus vieil entraineur à rejoindre l'OM. S'en sont suivies plusieurs moqueries liées à cela, certains supporters se demandant même pourquoi Pablo Longoria avait recruté « Joe Biden ». Des critiques qui l'ont fait doucement sourire et auxquelles il a répondu après la rencontre face à Montpellier.

Pur montpelliérain, Jean-Louis Gasset a joué un mauvais tour à son club de cœur dimanche soir puisque l'OM a infligé une claque au MHSC (4-1). Une deuxième victoire consécutive pour l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui fait donc taire les critiques. En effet, certains supporters doutaient de lui en raison de son âge, allant même jusqu'à le comparer au président des Etats-Unis Joe Biden. Quelque peu touché, Gasset est revenu sur ces critiques.

«Je vais vous dire parce qu'il y en a quelques-uns qui en parlent souvent»

« Aujourd'hui ça va mieux. Quand je suis arrivé, j'ai vu le chantier, j'ai dit 'waouh'. Jouer un match de Coupe d'Europe couperet d'entrée et un match de championnat trois jours après... la mission était difficile. Mais à mon âge, je vais vous dire parce qu'il y en a quelques-uns qui en parlent souvent, on vit pour faire des challenges et vivre des choses comme ça. C'est un vrai bonheur si on arrive à réussir la mission sur trois mois », a déclaré Jean-Louis Gasset au micro de Prime Vidéo , avant de revenir avec une once d'émotion sur les critiques liées à son âge.

«Les gens aiment bien chahuter»