OM : En pleine galère, il appelle du renfort

Arnaud De Kanel

Cet été, l'OM a frappé un grand coup sur le marché des transferts, multipliant les signatures de joueurs talentueux. Une stratégie audacieuse qui a permis au club phocéen de se repositionner brillamment dans la course à la Ligue 1. Mais au milieu de cette effervescence, Elye Wahi semble vivre une réalité bien différente. Désireux de s'imposer, il aurait donc pris les choses en main en engageant un préparateur physique.

Arrivé avec de grandes attentes, Elye Wahi connaît des débuts difficiles à l'OM. À 21 ans, l’attaquant ne totalise que deux buts et une passe décisive depuis le coup d’envoi de la saison. Des statistiques loin des espoirs placés en lui lors de son transfert. L’adaptation à un nouvel environnement semble peser sur l’ancien Lensois, qui peine à retrouver son efficacité devant les cages. Les critiques, elles, se font de plus en plus entendre, certains doutant de sa capacité à s’imposer dans un club à la pression si intense. Malgré tout, Wahi a encore du temps pour inverser la tendance à l'OM et prouver qu’il peut être à la hauteur des attentes marseillaises. Et il met tout en œuvre pour réussir.

L'OM change de stratégie ! Un nouveau buteur en vue pour 2025, mais qui sera l'élu ? ⚽

➡️ https://t.co/SEjCWlhIZe pic.twitter.com/2mYWrZ01Yy — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Wahi a perdu sa place

Les temps sont durs pour Elye Wahi. Arrivé titulaire, l'attaquant tricolore a perdu sa place au profit de Neal Maupay. Pour ne rien arranger, Wahi pourrait même être contraint de déclarer forfait face au LOSC ce samedi en raison d'une blessure. Et pourtant, le natif de Courcouronnes y met du sien pour réussir.

Il a engagé un préparateur physique

D'après les informations de La Provence, Elye Wahi aurait aménagé une salle de sport dans sa demeure provencale afin de rattraper son retard. De plus, il aurait également embauché un préparateur physique à domicile pour perfectionner son travail sur ce plan bien précis. « Il est en train de prendre conscience de l’importance du travail invisible. Ces derniers temps, le concernant, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir », souligne un de ses proches. Wahi se donne les moyens de réussir...